İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 243'e Ulaştı - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 243'e Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3.243'e, yaralı sayısı 14.134'e çıktı.

11.11.2024 21:16
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İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 243'e, yaralı sayısı da 14 bin 134'e çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 54 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 243'e, yaralı sayısının 14 bin 134'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 243'e Ulaştı - Son Dakika

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