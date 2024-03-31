İsrail Saldırılarında Filistin Kızılayı'ndan 26 Personel Hayatını Kaybetti

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Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 26 personelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden personel sayısına ilişkin bilgi verdi.

26 Filistin Kızılayı mensubunun hayatını kaybettiği belirtilen paylaşımda, bunlardan 15'inin görevleri başındayken ve Filistin Kızılayı personeli olduklarını belli eden yelekleri giymelerine rağmen İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.