İsrail Saldırılarında Gazze'de Can Kaybı - Son Dakika
İsrail Saldırılarında Gazze'de Can Kaybı

08.08.2025 11:29
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, abluka altında tutarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlerin de aralarında bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynakları ve görgü tanıklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerini ve yardım almak için toplanan vatandaşları saldırılarla hedef aldı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

Kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde de İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda en az bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde ise İsrail'in attığı füzenin Musa Bin Nusayr Okuluna düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampını hedef aldığı ancak can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in ordusunun güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu Filistinli bir çiftin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 752 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706'ya çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 230' çıktı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, 18 Mart, Güncel, İsrail, Dünya, gazze

