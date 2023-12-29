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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaralanan ve Türkiye'ye getirilen 2 aylık Yaman Alkurdi, Ayşe Temraz ve Hasan Abed Hussein'in cenazeleri Ankara'da toprağa verildi. Cenaze namazına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Ankara\'da defnedildi
29.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:21
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İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavileri için Türkiye'ye Etlik Şehir Hastanesine getirilen 2 aylık Yaman Alkurdi, Ayşe Temraz (32) ve Hasan Abed Hussein'in (59) cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
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