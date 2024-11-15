İsrail Saldırılarında Lübnan'da 31 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Arabsalim bölgesinde Sivil Savunma Derneği tarafından kullanılan bir noktaya düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin doğusunda yer alan Baalbek'teki Şaab Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 5'i kadın olmak 8 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, bölge doktorunun aktardığına göre ülkenin güneyindeki Sur'da bir evin hedef alınması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Sur'daki Kana bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nebatiye'de, savaşın başından bu yana en şiddetli saldırılar

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlenen İsrail saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, savaşın başladığı günden bu yana Nebatiye'nin en şiddetli saldırılardan birine sahne olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde 1 çiftçinin öldüğü, Beyad bölgesinde hedef alınan bir evde ise 3'ü Suriyeli 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail, Sur'da bir camiyi havaya uçurdu

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in Bazaliye bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Baalbek'in Duris bölgesinde sivil savunma merkezi yakınını hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur yakınlarında bulunan Nasır Selahaddin Camisini havaya uçurdu.