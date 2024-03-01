Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.228'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.228'e yükseldi

Hamas kontrolündeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 193 kişiyi öldürmesiyle, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 30.228'e yükseldiğini duyurdu. İsrail güçleri son 24 saat içinde 193 Filistinliyi öldürürken, 920 kişiyi de yaraladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, tam anlamıyla zafer kazanılana kadar İsrail ordusunun operasyonunun devam edeceğini söyledi.

01.03.2024 18:04  Güncelleme: 18:06
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GAZZE, 1 Mart (Xinhua) -- Hamas kontrolündeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 193 kişiyi öldürmesiyle, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 30.228'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlayan İsrail saldırılarında kıyı bölgesinde yaşayan 71.377 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçleri son 24 saat içinde 193 Filistinliyi öldürürken, 920 kişiyi de yaraladı. Bakanlık, yoğun bombardıman ile sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını art arda 147. günde de sürdürdüğünü duyuran İbrani halk radyosu, son 10 günde 450 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, tam anlamıyla zafer kazanılana kadar İsrail ordusunun operasyonunun devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.228'e yükseldi - Son Dakika

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