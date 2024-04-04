İsrail saldırılarında yanan Filistinli çocuk: 'Nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum'

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda başta yüzü olmak üzere vücudunun büyük kısmı yanan Filistinli küçük çocuk, çektiği acıyı "tabutun içindeymişim ve nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum" diyerek anlattı.

Gazzeli Ömer el-Husari'nin (12) ailesiyle birlikte yaşadığı 7 katlı ev yaklaşık 2 ay önce İsrail tarafından bombalandı. Bu saldırıda Husari, babası dışında aile fertlerini kaybederken, vücudunda da derin yanıklar oluştu.

AA'nın Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde ziyaret ettiği Husari, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle yaraları temizlenirken çok fazla acı çekmesine rağmen metanetini hiç kaybetmedi ve zafer işareti yapmaktan geri durmadı.

"Yaralarım temizlenirken duyduğum acı beni öldürüyor"

AA muhabirinin "yaraların temizlenirken acı duyuyor musun" sorusuna Husari, "Bu acı beni öldürüyor. Uyuşturmadan temizliyorlar. Bir tabutun içindeymişim ve nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Çok acı çekiyorum." diyerek cevap verdi.

Ailesinden sadece babası hayatta kalan Husari, çektiği acılara sabrettiğini ifade etti.

Vücudunun yüzde 70'i yandı

Kemal Advan Hastanesi'nde Husari'nin tedavisiyle ilgilenen doktor, küçük çocuğun vücudunun yüzde 70'inin yandığını ve İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle gerekli ilaç ve ağrı kesicileri temin edemediklerini belirtti.

Husari'nin kullandığı yanık kremlerinin çok pahalı olduğunu ve Gazze'de bulunmadığını kaydeden doktor, Husari'nin babasının sabah erkenden çıkıp eczaneleri dolaştığını ancak ilaçları bulamadığını dile getirdi.

Husari'nin her şeye rağmen acılara dayandığını kaydeden doktor, gerekli ilaçların en yakın zamanda temin edilememesi durumunda küçük çocuğun ciddi komplikasyonlarla karşılaşacağını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan hastalara ilaç ve ağrı kesici sağlayamadığını vurgulayan doktor, uluslararası yardım kuruluşlarına kuzeye ihtiyaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısında bulundu.