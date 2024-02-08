İsrail saldırılarında yaralanan oğlunu gören Filistinli hemşire gözyaşlarına boğuldu

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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bir hastanede, başından yaralanan oğlunu gören Filistinli hemşire gözyaşına boğuldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'de yer alan habere göre, hemşire Rami Abu Labd, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesinde, İsrail'in evlerine yönelik saldırısında yaralanarak başına bandaj sarılan oğluyla gözyaşları içinde bir araya geldi.

Labd'in ağlayarak kucağına aldığı oğluna, "Annen nerede?" diye seslendiği görüntüde, küçük çocuğun ise yaralanan başını tutarak, yaşadığı korku dolu anları anlatmaya çalıştığı görülüyor.

Küçük çocuk ve babasının da gözyaşına boğulduğu anlarda aynı odada İsrail saldırılarında yaralanan çok sayıda çocuğun da tedavi edildiği dikkati çekiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.