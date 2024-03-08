İsrail saldırılarından etkilenen hamile Filistinli kadınlar yetersiz beslenme ve dehidrasyonla mücadele ediyor - Son Dakika
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İsrail saldırılarından etkilenen hamile Filistinli kadınlar yetersiz beslenme ve dehidrasyonla mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin hamile Filistinli kadının, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme ve dehidrasyondan muzdarip olduğu açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 5 aydır süren saldırılarının sonucunda Filistinli kadınların yaşadığı dramı duyurdu. Açıklamada, 60 bin hamile kadının yetersiz beslenme, dehidrasyon ve uygun sağlık bakımı eksikliğiyle mücadele ettiği belirtildi. İsrail'in son 5 aydır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'deki tüm kadınların sağlıksız ve yetersiz beslenme sorunlarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Ayrıca, saldırılarda 9 bin kadının hayatını kaybettiği ve Filistinli kadınların en kötü insani felaketle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınların yaşam, sağlık, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

08.03.2024 03:49
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Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin hamile Filistinli kadının, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme ve dehidrasyondan muzdarip olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinli kadınların yaşadığı drama ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki 60 bin hamile kadın yetersiz beslenme, dehidrasyon ve uygun sağlık bakımı eksikliğinden muzdarip. Bunlardan yaklaşık 5 bini her ay bombardıman ve yerinden edilme nedeniyle zorlu, güvensiz ve sağlıksız koşullarda doğum yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze nüfusunun yüzde 49'unu kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada İsrail'in son 5 aydır devam eden saldırıları nedeniyle tümünün sağlıksız ve yetersiz beslenmeden dolayı ciddi sıkıntılar çektiği vurgulandı.

Açıklamada, 5 aydır devam eden saldırılarda 9 bin kadın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistinli kadınlar, İsrail'in saldırganlığı sonucunda öldürme, yerinden edilme, tutuklanma, kürtaj, salgın hastalıklar ve açlıktan ölüm gibi en kötü insani felaketle karşı karşıya kalıyorlar." denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyanın dört bir yanındaki kadın kuruluşlarına İsrail'in Filistinli kadınlara ve ailelerine yönelik saldırganlığını ve soykırımını derhal durdurmak için çalışmaları yönünde çağrı yapıldı.

Bakanlık ayrıca uluslararası kurumlara, özellikle Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınların yaşam, sağlık, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını destekleme çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarından etkilenen hamile Filistinli kadınlar yetersiz beslenme ve dehidrasyonla mücadele ediyor - Son Dakika

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