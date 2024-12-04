İsrail Saldırılarıyla 600.000 Mülteci Suriye'ye Döndü

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BEYRUT, 4 Aralık (Xinhua) -- Masna Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'den ülkelerine dönen Lübnanlı mülteciler, 29 Kasım 2024.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre, İsrail'in Lübnan'ın birçok bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucunda 600.000'den fazla Lübnanlı ve Suriyeli mülteci yerinden edilerek Suriye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk gününden bu yana İsrail'in hava saldırıları nedeniyle hasar gören Lübnan ve Suriye arasındaki sınır geçiş noktalarını onarıyor. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)