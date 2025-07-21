İsrail Saldırılarıyla Gazze'de 39 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarıyla Gazze'de 39 Filistinli Öldü

21.07.2025 22:39
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti, insani felaket büyüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 6'sı yardım dağıtım noktalarında olmak üzere 39 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklardan ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

İsrail saldırısında 4 kişilik bir aile tamamen yok oldu, toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Mevasi bölgesinde başka bir çadırın da İsrail ordusunca hedef alınması sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneydoğu bölgelerini hedef alan yoğun saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Cibaliya bölgesinde düzenlediği 2 saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Nasr Caddesi'nde bir evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin Rimal Mahallesi'nde bulunan belediye parkı yakınında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bölgede bir anaokulunu bombalaması sonucu bir çocuk yaralandı.

İsrail'e ait bir İHA'nın, Gazze'nin batısındaki Mina bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir çadırı hedef alması sonucu ikisi çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin ortasındaki Sahabe Tıp Kompleksine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 3 kişi, Rimal Mahallesi'nde bir evin çatısı ile su arıtma istasyonunu hedef alması sonucu da biri kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait bir helikopterin belediyeye ait piknik alanı yakınındaki bir evi füzeyle vurması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde ise İsrail'e ait bir İHA'nın Deyr el-Belah'taki El-Bereke Caddesi'nde bir aracı hedef alması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'ndeki bir yardım dağıtım noktasının yakınında bekleyen yaşlı bir adam, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken, İsrail'e ait bir İHA'nın Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 1 kişi can verdi.

Refah kentinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırıldığı sırada gazeteci Tamir ez-Zeanin yaşamını yitirirken, gazeteci İbrahim Ebu Amşe de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarıyla Gazze'de 39 Filistinli Öldü - Son Dakika

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