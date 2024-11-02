İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de bir evi bombaladı; en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

02.11.2024 07:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir evi bombalaması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nda "el-İsar" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimini hedef alan saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile yaralılar, el-Avde Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca İsrail ordusu, el-Avde Hastanesi'nin çevresini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan el-Mevasi bölgesi ise İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ile hücum botlarının hedefi oldu.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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