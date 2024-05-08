DSÖ Genel Direktörü: İsrail saldırısı nedeniyle Gazze\'deki hastane hizmet veremiyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki En-Neccar Hastanesi'nin, İsrail'in kara saldırısı başlatmasının ardından hizmet veremediğini açıkladı.

Ghebreyesus, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Refah'taki 3 hastaneden biri olan En-Naccar, çevresinde devam eden çatışmalar ve Refah'taki askeri saldırı nedeniyle artık hizmet vermiyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının, Birleşmiş Milletlerin (BM) yakıt ulaştırmasını engellediğini bildirdi.

Ghebreyesus, yakıtın olmaması halinde tüm insani yardım operasyonlarının duracağına dikkati çekerek, "Sınırların kapatılması aynı zamanda Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin güneyindeki hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldı. Bu da yakında hizmetlerin durma noktasına gelebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İnsani operasyonların acilen genişletilmesi gerektiği bir süreçte olduklarının altını çizen Ghebreyesus, Refah'a yönelik karar saldırısının, zor koşullar altında yaşayan binlerce insana ulaşmayı daha da kısıtladığını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de şu anda yaşananların durdurulması yönünde de çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.