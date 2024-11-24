İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'daki bir ordu mevzisini hedef aldı; 1 asker öldü, 18 yaralı var.

24.11.2024 15:21
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bir ordu mevziini hedef alan saldırısında 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Kıleyle- Sur yolu üzerindeki el-Amiriye'de bulunan ordu mevzisini hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 Lübnan askeri yaşamını yitirirken aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 18 asker yaralandı.

Lübnan ordusuna ait mevziinin ağır hasar gördüğü, saldırının ardından sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Yaralıların Sur'daki hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askeri sayısı 41'e çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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