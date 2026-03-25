İsrail Saldırısında 1 Ölü, 9 Yaralı

25.03.2026 22:24
El Halil'de İsrail askerleri ve gasbeden İsraillilerin saldırısında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işçileri taşıyan araçları kovalayarak ateş açtı.

Filistin Kızılayı, Filistinli işçileri taşıyan araçlara İsrail güçlerince düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kişi ile yaralanan 3 kişiye sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Bölgedeki İsrail ihlallerini belgeleyen Filistinli aktivist Usame Mahamra da gaspçı İsraillilerin, askerler eşliğinde Filistinli işçileri taşıyan araçları bölgeden kovaladığını, gerçek mermiyle ateş açtığını söyledi.

Mahamra kovalamaca sonucu birkaç aracın devrildiğini ve bir Filistinlinin öldüğünü, biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde ise İsrail askerlerinin 50'li yaşlardaki bir kişiyi gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı kaydedildi.

El Halil kentinin kuzeydoğusundaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Rabi'a bölgesine baskın düzenledi ve Filistinli bir ailenin iki buldozerini yaktı.

Kaynak: AA

Advertisement
