İsrail Saldırısında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 sivil araç ile bir evi hedef aldığı saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi vurması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Beni Suheyla kavşağı yakınlarında 2 sivil aracın hedef alındığı İsrail saldırısında ise 6 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgeleri ile özellikle zorla tahliye edilmek istenen Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğunlaşıyor.

İsrail'in, Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekiyor.