İsrail Saldırısında 11 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda içinde insanların bulunduğu bir evi hedef aldı.

Saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirirken enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 500 Filistinli öldü, 99 bin 546 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.