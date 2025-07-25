İsrail Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Kahire Okulunu hedef aldı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar, Şifa Hastanesine nakledildi.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bombardıman nedeniyle çocuklardan birinin kolunu kaybettiği aktarıldı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Rimal Mahallesi'nde sığınmacıların kaldığı bir okulun çatısına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.