İsrail saldırısında 14 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

El-Avde Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi ile 48 yaralı hastaneye getirildi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakrun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı saldırıda ölen diğer 7 kişinin cenazelerinin de hastanelerine nakledildiğini söyledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna düzenlediği saldırı sonucu binada yangın çıktı.

İsrail savaş uçaklarının, 14 Temmuz'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinlinin barındığı Ebu Aryan Okulu'na düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi yaralanmıştı.