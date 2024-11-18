İsrail Saldırısında 17 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir eve düzenlediği saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınında bulunan bir evi vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 17 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.
Bombalanan evin Filistinli doktor Hani Bedran'a ait olduğu ve evde yerinden edilen sivillerin yaşadığı aktarıldı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
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