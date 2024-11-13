İsrail Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasında bir çadırı hedef alan saldırısı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan bir tıbbi kaynak, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah şehrindeki yerinden edilmiş Filistinlilere ait bir çadırı hedef alan saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocukların da aralarında olduğu 6 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, Deyr el-Belah'ta İsrail saldırısında alev alan bir çadırdan iki kişinin cesedinin çıkarıldığını aktardı.