İsrail Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin remi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Es-Satl bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkililer, saldırı sonucunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Sağlık yetkilileri, İsrail savaş gemilerinin de Gazze şehrini denizden bombaladığını aktardı.

Yetkililer ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği topçu atışları ve Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinlinin üzerine İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan bomba atılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yerel kaynaklar da İsrail güçlerinin, Gazze şehrinin birçok mahallesinde Filistinlilerin evlerini bombaladığını ve yıktığını ifade etti.