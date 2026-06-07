İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

07.06.2026 18:16
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İsrail ordusu Han Yunus'taki polis noktasına saldırdı, 5 Filistinli öldü, 17 yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 17 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin Mevasi'ye bağlı Nas bölgesini bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti en az 17 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü, bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir polis noktasını hedef aldığını bildirdi.

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada net bir rakam verilmedi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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