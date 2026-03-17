İsrail Saldırısında 5 Lübnan Askere Yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 Lübnan askerinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda bir araç ve motosikletle seyahat eden 5 Lübnan silahlı kuvvetleri mensubunun yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.