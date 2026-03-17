İsrail Saldırısında 5 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika
İsrail Saldırısında 5 Lübnan Askere Yaralandı

17.03.2026 11:44
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 asker yaraladı, 2'si ağır.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 Lübnan askerinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda bir araç ve motosikletle seyahat eden 5 Lübnan silahlı kuvvetleri mensubunun yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 5 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 5 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika
