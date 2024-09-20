İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuna ait uçak, Gazze'de bir evi bombaladı; 7 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

20.09.2024 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze şehrindeki bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu ikisi kadın 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu ikisi kadın 7 Filistinlinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçağının Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde Eş-Şeyh ailesine ait bir evi bombaladığını söyledi.

Saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu ifade eden görgü tanıkları, evin içinde bulunanların bazılarının öldüğünü, bazılarının da yaraladığını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 551 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 06:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement