İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların olduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri kampın kuzeyini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda, aralarında çocukların olduğu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kampın kuzeyindeki Muhayyem Cedid bölgesini hedef alan bombardıman, sivillerin evlerini ve mülklerini etkileyen geniş çaplı yıkıma yol açtı.

Hedef alınan bölgelerde panik ve korkunun hakim olduğu, bölge sakinlerinin ölü ve yaralıları Avde ve Şühada Aksa hastanelerine naklettiği belirtildi.