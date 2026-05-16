İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 16 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de bir konut ile bir aracı hedef alan saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından İzzeddin el-Haddad'ın hedef alındığını öne sürdü. İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, saldırının "başarılı" olduğu ve el-Haddad'ın muhtemelen öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun el-Haddad'ı hedef aldığını doğrulamış ve söz konusu komutanın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine yönelik Hamas saldırısının planlayıcılarından biri olduğunu iddia etmişti.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Mu'taz apartmanında bulunan daireyi en az üç füzeyle hedef aldığını ve dairede yangın çıktığını aktardı.

Xinhua'ya konuşan sağlık görevlileri, acil müdahale ekiplerinin aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin cansız bedenini ve 44 yaralıyı Filistin Kızılayı tarafından işletilen El Saraya Sahra Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze'deki El Vahda Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı vurduğunu, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, "Kassam'ın Hayaleti" lakabıyla tanınan ve en çok arananlar listesinin başında yer alan el-Haddad, daha önce düzenlenen birkaç suikast girişiminden kurtulmayı başarmıştı.