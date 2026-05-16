İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
16.05.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de İsrail'in bombardımanı sonucu 7 Filistinli öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

GAZZE, 16 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de bir konut ile bir aracı hedef alan saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından İzzeddin el-Haddad'ın hedef alındığını öne sürdü. İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, saldırının "başarılı" olduğu ve el-Haddad'ın muhtemelen öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun el-Haddad'ı hedef aldığını doğrulamış ve söz konusu komutanın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine yönelik Hamas saldırısının planlayıcılarından biri olduğunu iddia etmişti.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Mu'taz apartmanında bulunan daireyi en az üç füzeyle hedef aldığını ve dairede yangın çıktığını aktardı.

Xinhua'ya konuşan sağlık görevlileri, acil müdahale ekiplerinin aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin cansız bedenini ve 44 yaralıyı Filistin Kızılayı tarafından işletilen El Saraya Sahra Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze'deki El Vahda Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı vurduğunu, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, "Kassam'ın Hayaleti" lakabıyla tanınan ve en çok arananlar listesinin başında yer alan el-Haddad, daha önce düzenlenen birkaç suikast girişiminden kurtulmayı başarmıştı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:38:00. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.