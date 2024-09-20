İsrail Saldırısında 9 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 9 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

20.09.2024 10:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliye roketli saldırı düzenlemesi sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların el-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 9 Filistinli Öldü - Son Dakika

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