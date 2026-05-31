İsrail Saldırısında 9 Suriyeli Can Verdi

31.05.2026 00:23
İsrail ordusunun Lübnan'daki hava saldırısında 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Adlun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeliye ait olduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
