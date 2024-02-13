İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail Ebu Amr ile bölgede görev yapan bir kameraman ağır yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava araçları (İHA) ile Refah kentine saldırı düzenledi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın ayağından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden tanıklar, aynı bölgede görev yapan Ahmed Matar isimli bir kameramanın da yaralandığı bilgisini verdi.

Al Jazeera televizyonu da Ebu Amr'ın Refah kentinde İsrail saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.

Haberde, Ebu Amr ile Matar'ın Han Yunus ile Refah kenti arasındaki Mirac bölgesinde görev yaptıkları sırada İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve ağır yaralandıkları belirtildi.

"Uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç"

Öte yandan Gazze'deki hükümetin basın ofisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Al Jazeera ekibini 5'nci kez kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede görev yapan kameraman Ahmed Matar ve Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın hedef alınması, "uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 126 gazeteciyi öldürdüğü, çok sayıda gazeteciyi yaraladığı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu bilgisi verildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir de İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü ifade etmişti.