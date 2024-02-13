İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı

İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail Ebu Amr ile bölgede görev yapan bir kameraman ağır yaralandı. İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırıları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi.

13.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail Ebu Amr ile bölgede görev yapan bir kameraman ağır yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava araçları (İHA) ile Refah kentine saldırı düzenledi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın ayağından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden tanıklar, aynı bölgede görev yapan Ahmed Matar isimli bir kameramanın da yaralandığı bilgisini verdi.

Al Jazeera televizyonu da Ebu Amr'ın Refah kentinde İsrail saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.

Haberde, Ebu Amr ile Matar'ın Han Yunus ile Refah kenti arasındaki Mirac bölgesinde görev yaptıkları sırada İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve ağır yaralandıkları belirtildi.

"Uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç"

Öte yandan Gazze'deki hükümetin basın ofisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Al Jazeera ekibini 5'nci kez kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede görev yapan kameraman Ahmed Matar ve Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın hedef alınması, "uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 126 gazeteciyi öldürdüğü, çok sayıda gazeteciyi yaraladığı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu bilgisi verildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir de İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 17:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement