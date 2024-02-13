İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail Ebu Amr ile bölgede görev yapan bir kameraman ağır yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava araçları (İHA) ile Refah kentine saldırı düzenledi.
Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın ayağından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden tanıklar, aynı bölgede görev yapan Ahmed Matar isimli bir kameramanın da yaralandığı bilgisini verdi.
Al Jazeera televizyonu da Ebu Amr'ın Refah kentinde İsrail saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.
Haberde, Ebu Amr ile Matar'ın Han Yunus ile Refah kenti arasındaki Mirac bölgesinde görev yaptıkları sırada İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve ağır yaralandıkları belirtildi.
"Uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç"
Öte yandan Gazze'deki hükümetin basın ofisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Al Jazeera ekibini 5'nci kez kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.
Açıklamada, bölgede görev yapan kameraman Ahmed Matar ve Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın hedef alınması, "uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirildi.
Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 126 gazeteciyi öldürdüğü, çok sayıda gazeteciyi yaraladığı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu bilgisi verildi.
Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir de İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü ifade etmişti.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ''Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.'' ifadelerini kullandı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise ''10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali var.'' dedi.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameraman ağır yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?