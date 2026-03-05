İsrail Saldırısında Baba ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısında Baba ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti

05.03.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırısında bir baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Libbaya beldesine düzenlediği saldırıda bir baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Libbaya'da bir evi hedef aldı.

Saldırıda bir baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, yıkılan evde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Bölge halkı enkaz altında kalan çocuğu kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 102 kişinin öldüğünü, 638 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Baba ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

22:23
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:37:50. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Baba ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.