İsrail Saldırısında Baba ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Libbaya beldesine düzenlediği saldırıda bir baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Libbaya'da bir evi hedef aldı.

Saldırıda bir baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, yıkılan evde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Bölge halkı enkaz altında kalan çocuğu kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 102 kişinin öldüğünü, 638 kişinin yaralandığını bildirmişti.