İsrail Saldırısında Bir Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında Bir Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında doğumuna saatler kalan bebek yaşamını yitirdi, anne yaralı.

15.01.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, "askeri hedeflere" saldırı düzenlediğini iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu doğumuna birkaç saat kalan Filistinli bebek yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail ordusunun, 15 aydır aralıksız sürdürdüğü soykırımın son iki gününde Katar'daki ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı şekilde Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ediyor.

İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırı anne ile karnındaki bebeğini birbirinden ayırdı.

Filistinli Şaat ailesinin evini hedef alan bombalamada, doğumuna birkaç saat kalan Filistinli bebek hayatını kaybetti. Aynı aileden bebeğin babası, dedesi, halası ve amcasının kızı da yaşamını yitirdi; anne ise yoğun bakıma alındı.

"Vefat eden bebek kızdı"

Filistinli anne Nermin Şaat'ın (22) akrabalarından Enes Şaat, AA muhabirine yaptığı açıklamada olay gecesini ve yaşananları anlattı.

"İsrail, Han Yunus'un güneyindeki Miraç bölgesinde yer alan evlerini bombaladı. Şaat ailesi o esnada doğum için hastaneye gitmeye hazırlanıyordu." diyen Şaat, saldırı anından yarım saat kadar sonra hastanede olacaklarını ancak aniden düzenlenen saldırının buna mani olduğunu belirtti.

Şaat, "Nermin'in karnındaki kız bebek saldırıda hayatını kaybetti. Filistinli anne, saldırı sonucu ağır yaralandı ve bacağı kesildi. Şimdi yoğun bakıma yatırıldı." dedi.

İsrail ordusunun hedeflerinin masum kadınları ve çocukları evlerinde öldürmek olduğunu söyleyen Şaat, saldırıda aynı aileden bebeğin babası, dedesi, halası ve amcasının kızı olmak üzere 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Yaralı anne 9 aylık hamile şekilde hastaneye getirildi"

Gazze Avrupa Hastanesi Sözcüsü Salih Hemas, ise saldırı sonrasına ilişkin bilgi verdi.

Hemas, "22 yaşındaki Filistinli Nermin Şaat, dün akşam saatlerinde yaralı ve 9 aylık hamile olarak hastaneye ulaştı. Bebeğinin durumuna ilişkin bilgisi yoktu." dedi.

Hemas, yaralı Filistinli annenin hastanede kadın-doğum hizmeti olmadığı için hemen Nasır Tıp Kompleksine sevk edildiğini söyledi.

İsrail ordusundan "askeri hedeflerin vurulduğu" iddiası

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde 50 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada söz konusu saldırıların, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak düzenlendiği kaydedildi.

Ordu açıklamasında hedeflerin, "silahlı kişilerin hücrelerini, silah depolarını, alt yapıyı, tanksavar füze fırlatma noktalarını ve Hamas'a ait askeri binaları" içerdiği iddia edildi.

İsrail ordusunun son günlerde Gazze Şeridi'ne saldırılarının şiddetini artırması, Katar'da yürütülen ve dünyanın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanabilecek müzakerelerin sonucunu beklediği kritik bir zamana denk gelmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Bebek, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Bir Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Bir Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.