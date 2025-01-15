İsrail Saldırısında Bir Bebek Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, "askeri hedeflere" saldırı düzenlediğini iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu doğumuna birkaç saat kalan Filistinli bebek yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail ordusunun, 15 aydır aralıksız sürdürdüğü soykırımın son iki gününde Katar'daki ateşkes müzakereleriyle eş zamanlı şekilde Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ediyor.

İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırı anne ile karnındaki bebeğini birbirinden ayırdı.

Filistinli Şaat ailesinin evini hedef alan bombalamada, doğumuna birkaç saat kalan Filistinli bebek hayatını kaybetti. Aynı aileden bebeğin babası, dedesi, halası ve amcasının kızı da yaşamını yitirdi; anne ise yoğun bakıma alındı.

"Vefat eden bebek kızdı"

Filistinli anne Nermin Şaat'ın (22) akrabalarından Enes Şaat, AA muhabirine yaptığı açıklamada olay gecesini ve yaşananları anlattı.

"İsrail, Han Yunus'un güneyindeki Miraç bölgesinde yer alan evlerini bombaladı. Şaat ailesi o esnada doğum için hastaneye gitmeye hazırlanıyordu." diyen Şaat, saldırı anından yarım saat kadar sonra hastanede olacaklarını ancak aniden düzenlenen saldırının buna mani olduğunu belirtti.

Şaat, "Nermin'in karnındaki kız bebek saldırıda hayatını kaybetti. Filistinli anne, saldırı sonucu ağır yaralandı ve bacağı kesildi. Şimdi yoğun bakıma yatırıldı." dedi.

İsrail ordusunun hedeflerinin masum kadınları ve çocukları evlerinde öldürmek olduğunu söyleyen Şaat, saldırıda aynı aileden bebeğin babası, dedesi, halası ve amcasının kızı olmak üzere 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Yaralı anne 9 aylık hamile şekilde hastaneye getirildi"

Gazze Avrupa Hastanesi Sözcüsü Salih Hemas, ise saldırı sonrasına ilişkin bilgi verdi.

Hemas, "22 yaşındaki Filistinli Nermin Şaat, dün akşam saatlerinde yaralı ve 9 aylık hamile olarak hastaneye ulaştı. Bebeğinin durumuna ilişkin bilgisi yoktu." dedi.

Hemas, yaralı Filistinli annenin hastanede kadın-doğum hizmeti olmadığı için hemen Nasır Tıp Kompleksine sevk edildiğini söyledi.

İsrail ordusundan "askeri hedeflerin vurulduğu" iddiası

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde 50 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada söz konusu saldırıların, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak düzenlendiği kaydedildi.

Ordu açıklamasında hedeflerin, "silahlı kişilerin hücrelerini, silah depolarını, alt yapıyı, tanksavar füze fırlatma noktalarını ve Hamas'a ait askeri binaları" içerdiği iddia edildi.

İsrail ordusunun son günlerde Gazze Şeridi'ne saldırılarının şiddetini artırması, Katar'da yürütülen ve dünyanın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanabilecek müzakerelerin sonucunu beklediği kritik bir zamana denk gelmesi dikkati çekiyor.