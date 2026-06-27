İsrail Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırılarda daha önce yaralanan Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.
Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre, birkaç gün önce Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail bombardımanında yaralanan 10 yaşındaki Velid Yusuf Ebu Cezer hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar 1038 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 329 kişi yaralandı.
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