İsrail saldırısında enkaz altından sağ çıkarılan bebek büyük sevinç yarattı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yerle bir ettiği evin enkazından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir ev tamamen yıkıldı.

Saldırı sonrası sivil savunma ekipleri, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekipler, saatler sonra enkaz altından bir bebeği sağ olarak çıkarmayı başardı.

Filistinli bebeğin kurtarılması büyük sevinç yaşatırken ekipler ve çevredeki Filistinliler bu durumu tekbir getirerek kutladı.