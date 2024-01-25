İsrail Saldırısında Han Yunus\'taki BM Tesisi Yakınında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, çarşamba günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) tesisine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, yaptığı yazılı açıklamada, "Han Yunus'ta sivil bölgelere yönelik süregelen saldırılar kesinlikle kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır. İnsanlar öldürülüyor ve yaralanıyor." ifadesini kullandı.

Yerinden edilen kişilere ev sahipliği yapan hastaneler ve barınakların çevresinde çatışmalar yoğunlaştığını aktaran White, "İnsanlar içeride mahsur kalıyor ve hayat kurtarma çalışmaları sekteye uğruyor." açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun, dün bir UNRWA eğitim merkezini hedef aldığına işaret eden White, "Binlerce kişiye ev sahipliği yapan eğitim merkezimizin bulunduğu bölgede son günlerde çatışmalar yoğunlaşırken, dün iki top mermisinin isabet edip alev alan merkezde 12 kişinin öldüğü doğrulandı. 15'inin durumu kritik 75'ten fazla kişi yaralandı." ifadesine yer verdi.

UNRWA Gazze Direktörü, BM'nin, travma geçiren hastaları tedavi etmek, tıbbi malzeme ulaştırmak ve yaralıları Refah'a tahliye etmek için etkilenen bölgelere ulaşmayı başardığını da kaydetti.

"Hastalar dehşete düşüyor"

Han Yunus'taki Nasır ile Filistin Kızılayı bünyesindeki El-Emel Hastanesi yakınındaki çatışmalara ilişkin White, saldırıların hastaneleri kuşattığını, sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş Filistinlilerin dehşete düştüğünü ve mahsur kaldığını belirtti.

White, el-Hayr Hastanesinin hizmet dışı kaldığını, aralarında sezaryen ile doğum yapanların da bulunduğu hastaların gece yarısı tahliye edildiğini ifade etti.

UNRWA Gazze Direktörü, "Han Yunus'taki durum, uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleri olan saldırıların gerçekleştirilmesinde ayrım, orantılılık ve önlem alma konusunda sürekli başarısızlığın altını çiziyor. Bu kabul edilemez ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

White, açıklamasına, "Sivillerin korunması için her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Tüm taraflara hastanelerin, kliniklerin, sağlık personelinin ve BM tesislerinin korunmasının uluslararası hukukta açıkça yer aldığını hatırlatıyorum." ifadeleriyle son verdi.

Thomas White'ın açıklamalarında İsrail'e değinmemesi dikkati çekti.

Çarşamba günü İsrail ordusunun Han Yunus'ta UNRWA'ya ait eğitim merkezini vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin Kızılayı da birçok kez Han Yunus'ta yer alan bünyesinde faaliyet gösteren El-Emel Hastanesi ile Kızılay merkezinin çevresinin İsrail ordusunca hedef alındığı, sağlık ekiplerinin hastanelerde mahsur tutulduğu ve hastanelerin çevresinde hareket özgürlüğünün kısıtlandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana bölgedeki BM'ye ait merkezlere sığınan 340 Filistinliyi öldürdüğü belirtilmişti.