İsrail Saldırısında İranlı Kadın ve Eşi Öldü

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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda İranlı bir kadın ve eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Beyrut Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabı X'te, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Cunye bölgesine düzenlediği dron saldırısında, Masume Kerbasi adlı İranlı kadın ve eşi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 5 çocuk annesi Kerbasi ve Lübnanlı eşi Rıza Evaze'ye saldırısını kınarken, ülkesinin konuyu araştıracağını ve saldırının cevapsız kalmayacağını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin ülkenin orta kesiminde Beyrut'a giden Cunye Otoyolu'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenlediğini, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.