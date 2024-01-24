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İsrail saldırısında ölen oğlunun cenazesini kucağında taşıyan Filistinli annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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İsrail saldırısında ölen oğlunun cenazesini kucağında taşıyan Filistinli annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırılar sonucu göç etmek zorunda kalan bir Filistinli annenin, oğlunun cenazesini kucağında taşıdığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Annenin, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Hayır Hastanesi'ni bastığını ve oğlunu vurarak öldürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Han Yunus'tan göç etmek zorunda kalan Filistinliler, yerinden edilmiş olarak yaşamaya devam ediyor.

İsrail saldırısında ölen oğlunun cenazesini kucağında taşıyan Filistinli annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
24.01.2024 - 19:33,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Filistinli bir annenin İsrail saldırısında öldürülen oğlunun cenazesini kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.

Al Jazeera'nın haberine göre, adı açıklanmayan Filistinli bir kadın, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Hayır Hastanesi'ni bastığını belirtti.

Filistinli kadın baskın sırasında İsrail güçlerinin oğlunu vurarak öldürdüğünü, çok sayıda erkeği de gözaltına aldığını ifade etti.

Han Yunus'tan Refah bölgesine göçmek zorunda kalan ve kucağında oğlunun cenazesiyle yolda yürüyen Filistinli kadın yaşananları göz yaşı içinde anlattı.

Oğlunun 22 Ocak gecesi öldürüldüğünü söyleyen kadın, "İsrail askerleri Hayır Hastanesi'ne geldi ve bize ateş açtı. Tüm gençleri gözaltına aldılar." ifadesini kullandı.

Görüntünün son anlarında kucağında oğlunun ölüsünü taşıyan gözü yaşlı Filistinli annenin, Refah bölgesine gidebilmek için çevredeki araçlardan yardım istediği görülüyor.

İsrail, saldırılarını daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'a yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu, sık sık havadan vurduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a kara saldırıları başlattı.

Saldırıların Han Yunus şehir merkezinde yoğunlaşması nedeniyle çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan Filistinliler bir kez daha göçe zorlandı.

Kuzeyi işgal eden İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin buraya dönmesine izin vermiyor. Yerinden olan Filistinliler de mecburen Mısır sınırında yer alan ve şimdiden nüfusu 1,2 milyonu aşan Refah bölgesine göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail saldırısında ölen oğlunun cenazesini kucağında taşıyan Filistinli annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail saldırısında ölen oğlunun cenazesini kucağında taşıyan Filistinli annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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