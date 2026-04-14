İsrail Saldırısında Yaralanan Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor
14.04.2026 12:03
İsrail ordusunun saldırısında ağır yaralanan 16 yaşındaki Hüseyin Halid, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED CANİK - İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinde bir kafeteryaya düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Hüseyin Halid, günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. Annesi Meryem Şırare ise hastane koridorlarında umutlu bekleyişini sürdürüyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar ülke genelinde sivilleri defalarca yerinden ederken, insanlar sığındıkları bölgelerde de bombaların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

İsrail'in saldırı tehditleri nedeniyle güneydeki Kefer Coz beldesinden ayrılarak bir süre önce Sayda'ya sığınan 16 yaşındaki Halid de bu sivillerden sadece biri.

Geçen hafta Sayda'da sahil yolu üzerindeki bir kafeteryayı hedef alan İsrail hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge halkının sıkça uğradığı kafeteryada bulunan Halid de saldırıda ağır yaralandı.

Sayda Türk Hastanesi'ne kaldırılan Halid'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Halid'in hikayesi, Lübnan'da devam eden saldırıların siviller için güvenli alan bırakmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Anne, hastane koridorlarında umutla bekliyor

Anne Meryem Şırare, günlerdir hastanede oğlunun yanından ayrılmıyor. Yoğun bakımda tedavi gören ve hareket edemeyen oğlunun elini sımsıkı tutarak ona moral vermeye çalışıyor.

AA muhabirine oğlunun durumunu anlatırken gözyaşlarını tutmakta zorlanan Şırare, 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece oğlunun bir kafeteryada kardeşini beklediği sırada saldırıya yakalandığını anlattı.

"Kardeşi işini bitirmeden yaklaşık yarım saat önce kafeteryaya saldırı oldu. Kardeşi hastanelerde onu aradı, en sonunda burada buldu." diyen Şırare, haberi aldığında büyük şok yaşadığını dile getirdi.

Şırare, "Saat ikiye çeyrek kala buraya geldik. Haberi kardeşinden aldım. Şok oldum, ne olduğunu anlayamadım. Onun kardeşiyle birlikte yanıma gelmesini bekliyordum ama bana gelip 'kardeşim hastanede' dedi. Artık onu Allah'a emanet ettim. Şifa verecek olan Allah'tır." diye konuştu.

"Duygular tarif edilemez. Her gün yüzüne bakmak çok zor. Sadece Allah'tan onu sağ salim ayağa kaldırmasını diliyorum. İsrail, insanları gözü yaşlı bıraktı, ağlatmadığı ev kalmadı." ifadelerini kullanan acılı anne gözyaşlarına hakim olamayarak daha fazla konuşamadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

