İsrail, Şam'a saldırı düzenledi

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ŞAM, 14 Temmuz (Xinhua) -- İsrail, Pazar günü gece yarısından sonra Suriye'nin başkenti Şam'a bir dizi saldırı düzenleyerek bazı hedefleri vurdu. Patlama sesleri kentin dört bir yanında yankılandı.

Suriye devlet televizyonu, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam kırsalında bir İsrail saldırısını önlediğini duyurdu.

Bu son saldırı Suriye'ye yönelik her zamanki saldırılardan daha büyüktü. Suriye hava savunma füzelerinin sesleri aralıksız duyuldu.

Başkentin bazı bölgelerinde de ambulans sirenleri yankılandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının şiddetli olduğunu belirtti.