İsrail, Şam'da Hava Saldırısı İddiası

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Suriye rejimi, başkent Şam'da bir aracın İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Rejimin ajansı SANA'daki habere göre, İsrail, başkentte Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir araca hava saldırısı düzenledi.

Haberde başka detay paylaşılmadı.

İddiaya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Şam'da Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.