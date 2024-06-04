İsrail ŞAS Partisi, esir takası anlaşmasını ve saldırıların durdurulmasını destekliyor - Son Dakika
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İsrail ŞAS Partisi, esir takası anlaşmasını ve saldırıların durdurulmasını destekliyor

İsrail'deki koalisyon ortağı ŞAS Partisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi kapsamında Filistinli gruplarla esir takası anlaşması ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını desteklediğini duyurdu. Parti, İsrailli esirlerin iadesi ve kurtarılması için uzun vadeli önlemleri içeren İsrail'in önerisine tam destek sağlama kararı aldı. Bu destekle birlikte İsrail hükümetinde çatlaklar oluştu.

04.06.2024 19:13
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İsrail hükümetinde koalisyon ortağı ŞAS Partisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı öneri kapsamında Filistinli gruplarla esir takası anlaşması ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını desteklediğini duyurdu.

Ultra Ortodoks Yahudi ŞAS Partisi yaptığı yazılı açıklamada, parti toplantısında İsrailli esirler için anlaşma önerisinin tartışıldığı belirtildi.

Bu çerçevede İsrailli esirlerin iadesi ve esirlerin kurtarılmasına ilişkin dini ritüelin uygulanması için uzun vadeli önlemleri kapsayan İsrail'in önerisine tam destek sağlamaya karar verildiği aktarılan açıklamada, partinin her türlü baskıya direnmek, anlaşmaya varmak ve İsrailli esirlerin hayatını kurtarmak için Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesini desteklediği kaydedildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail'deki koalisyon hükümetinin ortağı Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için her türlü esir takası teklifine destek vereceğini açıklamıştı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durmasına yol açsa bile esir değişimi anlaşmasını desteklediğini duyurmuştu.

Netanyahu hükümetinde çatlak

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürmüştü.

Ben-Gvir, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Gazı kesmek, 'artık insani yardım yok' demek gibi henüz yapmadığımız şeyler var, bunları yapmadık. Bir iki ay yapalım, onları o zaman görelim." şeklinde konuşmuştu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir son dönemde Binyamin Netanyahu ile Gazze'de esir takası ve ateşkes konusunda ciddi gerilimler yaşıyor.

Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini savunarak, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" sözleriyle Netanyahu'ya tepki göstermişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ŞAS Partisi, esir takası anlaşmasını ve saldırıların durdurulmasını destekliyor - Son Dakika

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