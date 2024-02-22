İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Filistinli gruplarla esir değişimi için anlaşma arayışında

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Filistinli gruplarla yeni bir esir değişimi anlaşması yapılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini ve bu konuda ilerleme olasılığına dair ilk işaretlerin bulunduğunu söyledi.
Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, basın toplantısıyla konuya ilişkin açıklama yaptı.
Gantz, 7 Ekim 2023'te Filistinliler tarafından kaçırılan esirlerin ülkeye geri getirilmesi için "altı üstüne çevrilmemiş taş kalmadığını" dile getirdi.
Kabine Üyesi Gantz, "Bugünlerde (esir takasıyla ilgili) yeni bir anlaşma yapılması yönünde girişimler var ve ilerleme ihtimaline işaret eden ilk işaretler var. Yol aramaktan vazgeçmeyeceğiz. ( Gazze'de tutuklu bulunan İsrailli esirlerden oluşan) Kız ve erkek çocukların evlerine dönmesi için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız." diye konuştu.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, bölgenin yerinden edilmiş Filistinlilerden boşaltılmasının ardından saldırılara başlayacaklarını belirten Gantz, "Refah'ı temizlemenin önemi orada faaliyet gösteren Hamas güçlerini vurabilme yeteneğinde ve Gazze Şeridi'ni silahsızlandırma ihtiyacında yatıyor." dedi.
Gantz,, esir takası konusunda anlaşma sağlanamazsa ramazanda da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Bugün parlamentoda tek taraflı Filistin devletinin ilanına karşı çıkan bir karara büyük çoğunlukla oy verdiklerini dile getiren Gantz, "7 Ekim'den sonra teröre (Filistin devletine) bu kadar destek verilmesi yanlış olur. Siyasi çözümlerin doğrudan yapılması gerekiyor, aksi takdirde sürdürülebilir olmaz." ifadesini kullandı.
Gantz, İsrail'in, gelecekteki her durumda Gazze Şeridi'nin tamamında üstünlüğünü ve güvenlik operasyonları yürütme kabiliyetini koruyacağını, görevlerinin sivil kontrolün dışında yüzde 100 güvenlik kontrolünü sağlamak olduğunu ifade etti.
Gazze Şeridi'nde pek çok tarafın sivil olarak faaliyet gösterebileceğini ancak Hamas'ın bunu yapamayacağını savunan Gantz, "Katillerin geri dönüp İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği yerleri kontrol etmesine izin vermeyeceğiz ve yardımların ABD'nin desteğiyle ılımlı Arap ülkelerinden oluşan uluslararası bir yönetim aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılması için bir dizi seçenek üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu
Gantz, " İran'la mücadelede ılımlı ekseni güçlendirmek, Filistinlilerin Gazze'de yeni bir yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olacak bölgesel yönetimi kurmak ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızın yaptığı gibi, yatırımların okul müfredatının değişmesine de yönlendirilmesini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.
Gantz, hükümetin ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlayacak kararlar almasıyla ilgili de konuştu.
Gantz, ramazan boyunca mümkün olan en fazla sayıda kişinin Mescid-i Aksa'ya girişini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.
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