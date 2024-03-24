İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Haredilerin Askerlikten Muafiyetinin Uzatılmasına Karşı Çıkıyor

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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısının kabul edilmesi halinde hükümetten çekileceklerini belirtti.

Gantz'ın konuşmasına ilişkin video kaydı, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlandı.

Savaş Kabinesi üye Gantz, "Ben ve ortaklarım, Meclis, Haredilerin zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını olduğu gibi kabul etmesi halinde hükümet üyesi olarak kalamayacağız." dedi.

Gantz, "bu tasarının, özellikle savaşın devam ettiği bir zamanda Meclisten geçmesi halinde devletin birliği ve güvenliğine zarar vereceğini" kaydetti.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu hafta Meclise sunulacak olan zorunlu askerlik yasa tasarısını "İsrail tarihindeki en iğrenç hükümetin bir yansıması" olarak değerlendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, şubat ayının sonunda erkekler ve kadınlar için askerlik zorunlu olduğu ülkede, Ultra Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin hükümet kararının uzatılmasını görüşmüştü.

Hükümet, Yüksek Mahkemeye sunduğu savunmada, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasıyla zorunlu askerliğe ilişkin bir yasa teklifi hazırlayamadığını belirterek, hazirana kadar yasa teklifi hazırlamak için süre talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, Haredi nüfusun tamamının zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören farklı yasaları geçmişte "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Muhalefetten 10 bin Haredinin askere alınması çağrısı

Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda 3'te ikisinden fazlası kadın ve çocuk, 32 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile çatışma ve Lübnan'a kara saldırısı ihtimali Haredilerin muaf oldukları zorunlu askerliğe dahil edilmesine yönelik baskıları artırdı.

İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çeken Lapid, 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yapmıştı.

Yedioth Ahranoth gazetesine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıklamıştı.

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına gideceğini söylemişti.