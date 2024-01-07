İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz: Kuzeydeki Vatandaşların Evlerine Dönmesi İçin Acil Çözüm Gerekiyor

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların Hizbullah'la yaşanan gerginlik nedeniyle evlerine dönemediğini belirterek buna "acil çözüm" bulunması gerektiğini ifade etti.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerginliğe ilişkin, "İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine dönemediği gerçeği acil bir çözüm gerektiriyor." ifadesini kullandı.

"İsrail diplomatik bir çözümle ilgileniyor ancak çözüm bulunamazsa İsrail ve İsrail ordusu tehdidi ortadan kaldıracak." diyen Gantz, uluslararası kamuoyunun gerginliği başlatan tarafın Hizbullah olduğunu "hatırlaması" gerektiğini savundu.

Savaş Kabinesi üyelerinin tamamının aynı görüşü paylaştığının altını çizen Gantz, yalnızca "İsrail'in güvenliğini" dikkate aldıklarını vurguladı.

Bugün Kabine Toplantısı öncesi konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilim nedeniyle yerlerinden olan İsraillileri güvenli bir şekilde evlerine döndürmeye kararlı olduklarını ifade etmiş, "Eğer başarabilirsek bunu diplomatik yollarla yapacağız, başaramazsak başka yollarla çalışacağız." demişti.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden "kontrollü çatışmaların" topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik çatışma konusunda, "Diplomatik anlaşmanın yapılacağı bir zemini tercih ederiz ancak bardağın taştığı noktaya geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a "diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını" ilettiği aktarılmıştı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda şu ana kadar 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.