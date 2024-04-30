İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot İstifa Sinyali Verdi - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot İstifa Sinyali Verdi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot İstifa Sinyali Verdi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ulusal çıkarlar doğrultusunda kararlar alan bir hükümetin ortağı olacağını belirterek istifa sinyali verdi. Eisenkot, aşırı sağcı bakanların siyasi tehditlerle şantaj yaptığını ifade etti. Bu durumun İsrail'in ulusal güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Eisenkot, siyasi kaygılara değil ulusal çıkarlara önem veren bir hükümetin parçası olacağını söyledi.

30.04.2024 21:57
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, kararlarını ancak ulusal çıkarlar doğrultusunda alan bir hükümetin ortağı olacağını belirterek istifa sinyali verdi.

Eisenkot, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "son 24 saat içinde Güvenlik Kabinesi 2 üyesinin (aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i işaretle) siyasi tehditlerle şantaj yaptığını" belirtti.

Eisenkot, "Bu, İsrail'in ulusal güvenliğini etkileyen tehlikeli bir olgudur. Ben, kararlarını siyasi kaygılara göre değil ancak ulusal çıkarlar doğrultusunda alan bir hükümetin ortağı olacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Smotrich, X sosyal medya hesabından Eisenkot'a verdiği cevapta, "Gadi seni ne kadar takdir ettiğimi bilirsin. Ama İsrail vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atacak kötü bir anlaşmaya karşı harekete geçmek görevim. Bu, şantaj değil bilakis en az senin kadar ülkenin geleceğini önemseyen milyonlarca İsraillinin haklı düşüncesi." ifadesini kullandı.

Smotrich bugün, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin Knesset'teki toplantısının ardından basına yaptığı konuşmada, "Akıl ve gerçek bu anlaşmaya karşı çıkılması gerektiğini söylüyor. Bu tehlikeyi önlemek için kişisel olarak ağır bir bedel ödemeye hazırım." demiş ve esir takası mutabakatının onaylanması durumunda hükümetin uluslararası baskıya boyun eğmiş olacağını ve var olma hakkını kaybedeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir de X hesabından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine Refah'a kara saldırısı yapılacağı konusunda söz verdiğini belirtmişti.

Ben-Gvir daha önceki pek çok açıklamasında Gazze'deki savaşın sonlandırılması, Refah'a girilmemesi ve esir takası anlaşması imzalanması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot İstifa Sinyali Verdi - Son Dakika

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