İsrail savaş uçakları Gazze'de Ayidiye Caddesi'ni vurdu, bir Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları Gazze'de Ayidiye Caddesi'ni vurdu, bir Filistinli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Ayidiye Caddesi'ni hedef aldı; saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı. Yaklaşık 1 yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Ayidiye Caddesi'ne düzenlediği saldırıda Muhammed el-Yazici yaşamını yitirdi, bazı kişiler de yaralandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?