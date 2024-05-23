İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 21 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 21 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 21 Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda bir akaryakıt istasyonu, barınma merkezi ve balıkçı tekneleri de hasar gördü.

23.05.2024 00:53
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki barınma merkezinden çıkışı sırasında düzenlediği bombardımanda 4 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bir başka hava saldırısında da 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin güneyi ve orta kesimlerini vururken, Refah kenti sahillerindeki balıkçı tekneleri, İsrail hücum botları tarafından açılan ateş sonucu ağır hasar gördü. İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled diye bilinen bölgelere yoğun saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

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