İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okulu Bombaladı: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okulu Bombaladı: 2 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda 10'u çocuk, 15 kişi yaralandı. İsrail ordusu okulları vurmayı sürdürüyor.

21.08.2024 17:46
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İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Salahaddin Okulu'na yapılan saldırıda 10'u çocuk, 15 kişi yaralandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden AA'ya yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile sayısı belirtilmeyen yaralıların hastaneye getirildiği belirtildi.

İsrail ordusu okulları vurmayı sürdürüyor

Salahaddin Okulu, İsrail'in ağustos ayının başından bu yana Gazze Şeridi'nde hedef aldığı, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı son okul oldu.

İsrail, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu dün bombalamıştı. Saldırıda 12 Filistinli ölmüştü.

İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta da Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okulu Bombaladı: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika

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