İsrail Savaş Uçakları Gazze Sınır Duvarına Saldırdı, Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze Sınır Duvarına Saldırdı, Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail Savaş Uçakları Gazze Sınır Duvarına Saldırdı, Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların pasaport işlemleri için toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor. İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları, bölgedeki nüfusu büyük ölçüde Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı. Uluslararası toplum ise İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni bir trajediye neden olabileceği konusunda uyarıyor.

13.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kenti sınırındaki duvarı hedef aldı.

Saldırı nedeniyle duvarda delik oluşurken yerinden edilen Filistinlilerden bazıları yaralandı.

Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların, pasaport işlemleri için Filistin salonuna geçmeden önce toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor.

?İsrail'in Refah'a saldırıları

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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