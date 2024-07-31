İsrail Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı ile görüşerek Beyrut saldırısı ve esir takası müzakerelerini ele aldı

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut saldırısı ve esir takası müzakerelerini ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından ikili arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasttan olumsuz etkileneceği düşünülen esir takası görüşmelerine ilişkin Gallant, telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşı Austin'e, Tel Aviv yönetiminin bir anlaşmaya varmak için çalıştığını bildirdi.

Gallant, ABD'li mevkidaşına Beyrut'un güneyine İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

İsrailli Bakan, Austin'e, Beyrut saldırısının işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan "Hizbullah saldırısına doğrudan bir yanıt" olduğunu belirtti.

Gallant ayrıca Austin'e "İsrail'in savaş istemediğini ancak İsrail ordusunun vatandaşlarını savunmaya ve Hizbullah'ın herhangi bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu" iletti.

Austin'e İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağların sürdürülmesindeki liderliği ve kişisel rolü için teşekkür eden Gallant, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturmaya çalıştığını da vurguladı.

Mecdel Şems ve Beyrut saldırıları

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Hizbullah bu haberi doğrulamamıştı.